Exclusief voor abonnees Lampaert nu toch leider in Slovakije 20 september 2019

00u00 0

Uitstel is geen afstel. Nadat Yves Lampaert na dag 1 de leiderstrui na een beslissing van de wedstrijdjury nog moest afgeven, is de West-Vlaming nu wél de koploper in het algemeen klassement van de Ronde van Slovakije. Lampaert werd tweede in rit twee en dankzij de bonificatieseconden is de Belgische WK-ganger dus de nieuwe leider. De Roemeen Eduard Grosu zette van ver aan en won de rit, Arnaud Démare reed in een lastige finale naar plek drie. (TLB)