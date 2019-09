Exclusief voor abonnees Lampaert leider in Slovakije... en dan toch weer niet 19 september 2019

00u00 0

Yves Lampaert was gisteren even de leider in de Ronde van Slovakije. Hij pronkte op het podium met geel. De renner van Deceuninck-Quick.Step was als tweede geëindigd in de korte tijdrit, die gewonnen werd door Stefan Küng. Eerder op de dag had Alexander Kristoff de ochtendrit gewonnen voor Michael Mørkøv en Elia Viviani. Máár... Gisteravond herbekeek en herzag de jury de tijden van die ochtendrit. Stefan Küng (Groupama-FDJ, die werd opgehouden bij een valpartij, werd uiteindelijk in dezelfde tijd gezet als ritwinnaar Kristoff, waardoor Lampaert - al lang weer in het hotel - zijn leiderstrui alweer moest afstaan aan Küng.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis