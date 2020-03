Exclusief voor abonnees Lampaert en Declercq klagen over heup en rug 09 maart 2020

00u00 0

Yves Lampaert ondervindt nog steeds last van zijn heup, die tijdens het Vlaamse openingsweekend stevig werd geraakt toen hij in Kuurne-Brussel-Kuurne per ongeluk onderuit werd gereden door een volgwagen van Trek-Segafredo. "Het wringt en trekt nog een beetje", gaf hij bij de start van de openingsrit mee. De hinder bleek uiteindelijk mee te vallen, want goed drieëneenhalf uur later gleed Lampaert als tiende over de streep. 'Maatje' Tim Declercq, van zijn kant, klaagde na afloop van de etappe over zijn rug. Dat deed hij vorige dinsdag ook al na Le Samyn. (JDK)