Exclusief voor abonnees Lampaert eindwinnaar in Slovakije, Viviani pakt slotrit 23 september 2019

Dubbel feest voor Deceuninck-Quick.Step. Yves Lampaert heeft de Ronde van Slovakije gewonnen. De 28-jarige West-Vlaming hield na de slotrit nog één seconde over op Arnaud Démare in het klassement. De Fransman moest de ritzege in de slotetappe zaterdag laten aan Elia Viviani, ploegmaat van Lampaert bij Deceuncink-Quick.Step. De ploeg van Patrick Lefevere totaliseert nu 65 overwinningen. Vorig seizoen klokte het team af op 73 zeges. In de rand raakte ook bekend dat het Slovaakse bedrijf Janom twee jaar langer aanblijft als sponsor van de ploeg. (DMM)