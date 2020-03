Exclusief voor abonnees Lampaert aangereden door volgwagen Trek 02 maart 2020

Yves Lampaert kende niet zijn gelukkigste weekend: zaterdag moest hij in extremis plooien voor Jasper Stuyven in de Omloop, zondag in Kuurne werd hij vroeg in de koers omvergereden door de volgwagen van Trek-Segafredo. "Het gebeurde toen ik aan het terugkeren was na een plaspauze", vertelde Lampaert. "Steven de Jongh heeft dat niet met opzet gedaan, maar het is wel gebeurd. Ik kan moeilijk 'dank je wel' zeggen. Het deed geen deugd. Mijn heup staat redelijk dik, dat wordt een 'schone' blauwe plek. Ik hoop dat ik geen barstje heb opgelopen en dat het snel opgelost geraakt." (BA)