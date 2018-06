Lampaert (3de) mengt zich in spurtgeweld, Juul-Jensen wint 13 juni 2018

Barre tocht werd het gisteren, in de Ronde van Zwitserland. Intense regenvlagen en kille temperaturen vergrendelden in de eerste 'would be'-bergetappe de deur van het peloton. Zes renners kregen de sleutel, stopten hem in hun achterzak en trokken op pad. Alleen Christopher Juul-Jensen die in de finale overleefde. De 28-jarige Deen van Mitchelton-Scott bleef nipt uit de greep van de uitgedunde groep. "De laatste twee kilometer naar Saanen Flugplatz duurden een eeuwigheid. Normaal kom ik altijd te laat op een luchthaven en is het stressen. (lacht) Die stress was er nu ook. Maar ik haalde het wel."

