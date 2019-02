Lampaert 3de in tijdrit: "Te vroeg om al te vliegen" 23 februari 2019

Het scheelde niet veel of Yves Lampaert (27) had gisteren voor een derde Belgische ritzege gezorgd. De West-Vlaming reed halfweg de namiddag naar de leidersplaats in de tijdrit van de Ronde van de Algarve, maar moest daarna nog Stefan Küng en Sören Kragh Andersen voorlaten. De Zwitser van Groupama-FDJ was vijf seconden sneller dan de Belg, de Deen van Sunweb drie seconden. Kleine verschillen, maar wel eerlijk, vond Lampaert. "Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar ik ben toch content", zei hij. "Ik heb alles gegeven. Ik ben rap gestart en daarna was het werken tot de meet, maar dat was voor iedereen zo: dit was een technische én een lastige tijdrit. Winnen zou goed geweest zijn voor het vertrouwen, maar die derde plaats is ook een bevestiging van de conditie. Dat er zijn die zeggen dat ik 'vlieg'? Dat is een groot woord. Ik heb me de voorbije dagen een paar keer getest en ik ben gewoon in orde. Het is nog niet het moment om al te vliegen." (BA)

