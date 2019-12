Exclusief voor abonnees Lamkel Zé verovert truitje Kompany 28 december 2019

Laat kerstgeschenkje voor zichzelf? Want wie kwam daar plots, een tijdje na affluiten, uit de Anderlecht-kleedkamer? Didier Lamkel Zé, paars kleinood op de schouder. De Antwerp-speler was na afloop in de vestiaire van de bezoekers namelijk het truitje van Vincent Kompany gaan vragen. Je krijgt natuurlijk niet elke week een viervoudig Premier League-winnaar op bezoek... (MVS)