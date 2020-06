Exclusief voor abonnees Lamkel Zé traint weer mee... 23 juni 2020

00u00 0

...of toch tenminste al met de B-kern. Gisternamiddag trainde Didier Lamkel Zé een eerste keer bij Antwerp FC. 't Is te zeggen: bij de beloften van Stef Wils. De aanvaller stuurde eerder zijn kat naar enkele verplichte testen en onderzoeken en ontbrak tot nog toe op het trainingsveld. Hoe het verder moet met hem, en of hij volgende week meegaat op stage, blijft vooralsnog koffiedik kijken. Bij Antwerp geven ze verder geen commentaar op zijn situatie en bekijken ze het van dag tot dag. (MVS)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen