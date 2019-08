Exclusief voor abonnees Lamkel Zé op de bank? 08 augustus 2019

Antwerp trainde gisteren met 19 spelers op de Heizel. Lamkel Zé was er voor het eerst weer bij, maar of hij ook daadwerkelijk de selectie haalt, valt nog af te wachten. De Kameroener moest zich in het openingskwartier van de training al even laten verzorgen door één van de kine's en is licht twijfelachtig. Nazaryna zit niet in de selectie omdat hij een probleempje aan de adductoren heeft. (SJH)