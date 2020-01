Exclusief voor abonnees Lamkel Zé krijgt straftraining en sanctie van bestuur 18 januari 2020

Een straftraining en een niet nader genoemde sanctie van het bestuur. Lamkel Zé is andermaal gestraft voor zijn fratsen. En daarmee is de kous af voor Antwerp-trainer Bölöni. "Waarom zou hij niet in de selectie zitten? Ik ben hier om de groep zo sterk mogelijk te maken. Of ik Didier ook zal gebruiken of niet, is weer iets anders. Dat zien we nog." (MVS)

