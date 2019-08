Exclusief voor abonnees Lamkel Zé gewoon bij selectie 31 augustus 2019

Didier Lamkel Zé zit zondag gewoon in de Antwerpse selectie voor Zulte Waregem. Bölöni had zijn enfant terrible na diens domme uitsluiting tegen AZ eigenlijk wel een sanctie willen geven, maar door een personeelstekort voorin kan dat haast niet. "Of er een disciplinaire sanctie volgt? Als we het ons konden veroorloven, zou ik ja zeggen, maar nu is dat moeilijk", aldus Bölöni. "Ik heb momenteel te weinig beschikbare spelers in het aanvallende compartiment." De clubleiding wenste niet te communiceren of het Lamkel Zé een boete oplegt. De transfer van Mirallas kreeg gisteren voorrang op de Bosuil. (KDC)