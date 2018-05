Lambrecht wint slotrit in Noorwegen 25 mei 2018

Bjorg Lambrecht (21) heeft de derde en laatste rit van de Tour des Fjords gewonnen. De Belg van Lotto-Soudal versloeg in Egersund de Zwitser Michael Albasini en de Noor Edvald Boasson Hagen in een sprint. Albasini werd de eindwinnaar in Noorwegen. Voor Lambrecht was het zijn eerste profzege.

