Lambrecht twee jaar langer bij Lotto 06 juni 2019

Lotto-Soudal heeft het contract van Bjorg Lambrecht opengebroken tot eind 2021. "Ik voel me hier thuis", vertelt de 22-jarige Oost-Vlaming. "Ik kon hier meteen een mooi programma afwerken en ik heb zowel op fysiek als op tactisch vlak een stap vooruit gezet. Nu wil ik de goede resultaten in de klassiekers bevestigen en me verder ontwikkelen in de rittenkoersen." Lambrecht is sinds 2018 prof bij Lotto en liet dit seizoen van zich spreken in de Ardennenklassiekers. (GVS)

