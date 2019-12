Exclusief voor abonnees Lambrecht krijgt herdenkingsster in Noorwegen 04 december 2019

In het Noorse Egersund wordt ter nagedachtenis van Bjorg Lambrecht een herdenkingsster geplaatst. De jonge Belg, die na een noodlottige val in de Ronde van Polen op 5 augustus om het leven kwam, won in de Noorse stad in mei 2018 een rit in de Tour des Fjords. Dat was zijn eerste en enige profzege. Vandaag staat er ook een ceremonie op de planning, waar Lambrecht herdacht zal worden.

