Lambrecht kan het niet meer aanzien 28 januari 2019

Voor affluiten het Daknamstadion verlaten: we zagen het Roger Lambrecht (87) nooit eerder doen. Tot zaterdagavond. Dik twintig minuten voor tijd (het stond toen nog 0-2) verliet de Lokerenvoorzitter samen met zijn vrouw Mireille zijn zetel in de Lokerse tribune. "Bang om opgewacht te worden door supporters", zo werd ons ingefluisterd. Met nog zeven matchen te gaan heeft Lokeren nu acht punten achterstand op de voorlaatste. Game over? Of investeert Lambrecht last minute nog, in de hoop de degradatie miraculeus te ontlopen? Eén nieuwe speler halen deze week lijkt zinloos, daarvoor is er op te veel posities een gebrek aan kwaliteit. Een back, twee flanken en een spits huren: het gaat alleszins minder kosten dan degraderen. Maar of het nog de moeite is... (MVS)

