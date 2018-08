Lambrecht en Evenepoel voor wereldtitel(s) 01 augustus 2018

Met toptalenten Björg Lambrecht en Remco Evenepoel gaat ons land in Innsbruck voluit voor de wereldtitels in de jongerencategorieën. Evenepoel (18), al dubbel Belgisch en Europees kampioen, heeft bij de junioren ook de regenboogtrui in de individuele tijdrit binnen bereik. Lambrecht (21) is neoprof bij Lotto-Soudal, maar wordt op het WK het Belgische speerpunt bij de U23. "Björg rijdt de Vuelta", stelt De Weert tot zijn grote tevredenheid vast. "De ideale voorbereiding. Vraag is wat de plannen zijn van Egan Arley Bernal (15de in de Tour, red.), natuurlijk. En welke kwieke Colombianen we straks in Oostenrijk nog zullen ontdekken. Laat ons niet té euforisch zijn. Meedoen voor de titel: ja. Maar winnen wordt geen evidentie." (JDK)

