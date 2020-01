Exclusief voor abonnees Lam Gods verhuist, onder bewaking van machinegeweren 22 januari 2020

00u00 0

Het centraal paneel van het Lam Gods is gisteren na ruim drie jaar teruggekeerd naar de Gentse Sint-Baafskathedraal. Een aantal andere panelen verhuisden naar het Museum voor Schone Kunsten (MSK). De operatie moest in het geheim gebeuren, maar viel in het centrum van de stad al snel op. Voor de kathedraal, die uitzonderlijk dicht was, stond een vrachtwagen met klimaatregeling, die doorgaans gebruikt wordt om kunstwerken te vervoeren. Er was bovendien strenge bewaking: niemand mocht de straat nog in. Aan beide kanten stond een agent van de federale politie met een machinegeweer, met de vinger op de trekker.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis