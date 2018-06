Lam Gods speelt twee oren kwijt na restauratie 13 juni 2018

00u00 0

De restaurateurs die nu al sinds 2012 'Het Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck restaureren, hebben het originele lam van het kunstwerk blootgelegd. Volgende dinsdag wordt het aan de wereld getoond. Sinds een wetenschapper in 1951 aan de verf op het centrale paneel werkte, waren bij het lam op het altaar 4 oren zichtbaar, en was dus geweten dat het lam overschilderd was. Van het centrale paneel is 45% overschilderd, bij restauraties in de 16de en 17de eeuw. Nu experts het vernis en de niet-originele verf centimeter voor centimeter, met een scalpel en onder een microscoop weggeschrapen hebben, is het originele lam terug te zien. (VDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN