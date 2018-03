Lala-lala-la! Hoofdzaken 10 maart 2018

Laten we eerlijk zijn: het zal ons worst wezen. Damso of Stromae of Rocco Granata, het maakt niet uit wie dat onnozele WK-lied voor de Rode Duivels kwekt. Lul maar aan, jongens, ons doet het niks. Wij worden niet week van mercantiel opportunisme. Integendeel. Wij worden lastig van dat oorverdovende carnavalgebral. Ga elders staan schreeuwen om geld, schooiers.

