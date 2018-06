Lagere school geeft kinderen kogelvrij schild 07 juni 2018

Het is eens iets anders dan een boek of een pen: als afscheidscadeautje voor ze naar het middelbaar gaan, krijgen de leerlingen van een katholieke lagere school in Pennsylvania een kogelvrij schild. Dat is zo'n 25 centimeter lang en 30 centimeter breed, weegt een halve kilo en past in de meeste rugzakken. Bedoeling is de studenten te beschermen tijdens een schietpartij. De plaat is bestand tegen schoten van een handpistool en jachtgeweer en beschermt tegen messteken. "Alles voor de veiligheid van onze kinderen", vindt de directrice. De leerlingen reageerden eerder onwennig. "Ik dacht nooit dat ik dit nodig zou hebben", vertelt eentje op Fox29. Eerder gaf de gouverneur van Louisiana al groen licht voor kogelvrije rugzakken op school.

HLN