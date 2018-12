Lagere gezinsuitgaven remmen economische groei af 01 december 2018

De Belgische economie is in het derde kwartaal met 0,3% gegroeid. Bij de flashraming was eerder nog uitgegaan van een groei van 0,4%. Op jaarbasis komt dat neer op een groei van 1,6%. Dat is niet slecht, maar te weinig om de toekomstige uitdagingen, zoals de vergrijzing van de bevolking, met een gerust gemoed tegemoet te zien, waarschuwen economen.

