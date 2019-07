Exclusief voor abonnees Lage rente 06 juli 2019

De rente daalt al jaren, wat een enorme meevaller is voor grote schuldenaars zoals onze overheid. Sinds 2007 leverde de lage rente de Belgische staat al 70 miljard euro op. Wie zei alweer dat de staatsschuld er vanzelf is gekomen en vanzelf zou verdwijnen? Ik betwijfel dat. De staatsschuld blijft stijgen daar waar ze deze zouden moeten afbouwen. Als de rente terug stijgt, zal drastisch moeten ingegrepen worden, of de staatsschuld zal extreme vormen aannemen. De extra meevallers zullen wellicht geleidelijk verminderen en volstaan niet om het structurele begrotingstekort weg te werken. Extra besparingen zullen nodig zijn. De overheid had de laatste 10 jaar, binnen een zeer gunstig economisch klimaat en nul-rente, ruim de tijd om de boel op orde te zetten en overschotten te creëren zoals Nederland en Duitsland hebben gedaan. Ik denk dat politici enkel hun eigen portemonnee 'als een goede huisvader' beheren. De volgende generaties zullen het gelag betalen.

