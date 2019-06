Exclusief voor abonnees Lage rente of niet, Belg blijft maar sparen € 274 miljard op boekjes 06 juni 2019

Extreem lage rentes of zelfs helemaal geen rente? Het doet er niet toe, de Belg blijft volop sparen. In maart van dit jaar stond meer dan 274 miljard euro op onze spaarboekjes, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Dat is een stijging met liefst 1,4 miljard euro in vergelijking met februari en dus een nieuw absoluut record. Vorig jaar spaarden we met z'n allen nog 272,6 miljard euro. De Belg zou maandelijks gemiddeld bijna 400 euro opzijzetten, zo toonde een enquête van Crelan vorig jaar, afgenomen bij 1.000 Belgen.

