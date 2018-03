Lage-emissiezone werkt: 34% minder roetuitstoot 03 maart 2018

Door de lage-emissiezone in Antwerpen is de roetuitstoot het voorbije jaar met 34 procent gedaald. Dat blijkt uit een studie van Transport & Mobility Leuven en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Het gaat hier weliswaar om berekeningen van de uitstoot, niet om de effectieve luchtkwaliteit. Dat is een job voor de Vlaamse Milieumaatschappij. Het resultaat daarvan kennen we in het najaar, maar dat zou minder positief kunnen zijn. De lage-emissiezone, die ingevoerd werd in februari 2017, zorgt er ook voor dat mensen sneller een nieuwere, minder vervuilende auto kopen. Volgens hoogleraar Roeland Samson (UA) is die evolutie de grootste winst. (PhT)