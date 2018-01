Lage-emissiezone levert Antwerpen 8,7 miljoen op 00u00 0

De lage-emissiezone (LEZ) heeft Antwerpen in de eerste acht maanden al 8,7 miljoen euro opgebracht. De stad voerde de LEZ in het voorjaar van 2017 in. In totaal zijn al ruim 70.000 boetes van 125 euro uitgedeeld. Antwerpen was de eerste stad in ons land met een LEZ. Brussel volgde afgelopen maandag. Het bannen van oude, vervuilende auto's vult de stadskas in elk geval aardig. Volgens het kabinet van bevoegd schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) worden de boetes gebruikt om de stad leefbaarder en gezonder te maken. "Zo financieren we nieuwe energiepremies en zorgen we voor walstroom voor riviercruises." Ook de inning van de boetes bij buitenlandse overtreders staat op het lijstje. "Binnenkort ontsnappen ook Nederlandse, Franse en andere buitenlanders niet meer aan een bestraffing", besluit de stad. (PHT)

