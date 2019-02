Lage-emissiezone breidt mogelijk uit naar Antwerpse haven 15 februari 2019

Vlaanderen bestudeert of er een lage-emissiezone kan worden ingevoerd in de Antwerpse haven. Dat blijkt uit een voorontwerp dat gisteren werd voorgesteld, met daarin heel wat maatregelen rond luchtkwaliteit. De streek rond de haven heeft immers te lijden onder het fijnstof van de schepen en het vele verkeer. Het opvallendste plan is de invoering van een lage-emissiezone in de haven, net zoals dat al elders in Antwerpen van kracht is. "Vrachtwagens worden gemiddeld elke vijf jaar vernieuwd", klinkt het op het departement Mobiliteit en Openbare Werken. "Door dit idee nu op tafel te leggen, willen we de transporteurs stimuleren om goed na te denken over hun toekomstige vloot." De regering wil het ontwerp nog voor de verkiezingen goedkeuren. De volgende Vlaamse regering kan dan in het najaar de definitieve beslissing nemen.

