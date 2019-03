Laforge fluit twee matchen in twee dagen 04 maart 2019

Niet de aangewezen Christof Dierick leiddde gisterenavond Lokeren-Anderlecht, wel Nicolas Laforge die normaal als vierde scheidsrechter was aangeduid. Dierick moest ziek afhaken en dus nam Laforge in extremis zijn plaats in. Opmerkelijk: daags voordien had Laforge ook al Club Brugge-STVV geleid. Maar het dient gezegd, Laforge toonde dit weekend niet alleen een goed fysieke conditie, in de twee wedstrijden liet hij zich nauwelijks op een foutje betrappen. Hij werd als vierde ref vervangen door Frank Bruggeman. Bruggeman fluit in provinciale en leidt volgend weekend in 2C Oost-Vlaanderen Kruibeke-Buggenhout. Bruggeman is begeleider van de scheidsrechters bij Lokeren. (MJR)