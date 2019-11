Exclusief voor abonnees Lady Linn bevallen van tweede zoontje 15 november 2019

00u00 0

Lien De Greef (38), alias jazzzangeres Lady Linn, en haar man Filip Vandebril zijn de trotse ouders geworden van Aimé. Het is al het tweede zoontje voor het koppel, want in februari 2016 beviel de zangeres van Lionel, die als een fiere grote broer bij Aimé poseert. "Iedereen blij", schrijft Lien bij de foto.

