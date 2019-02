Lady Gaga weer single 21 februari 2019

Ze zingt over een 'Bad Romance', en ze had er duidelijk zelf één. Want de Amerikaanse Lady Gaga (32) en haar verloofde Christian Carino (50) zijn uit elkaar. Dat bevestigt haar woordvoerder aan 'People'.

