Exclusief voor abonnees Lady Gaga geeft concert met Céline Dion, Taylor Swift en... Alexander De Croo 18 april 2020

Superster Lady Gaga geeft vandaag een online benefietconcert ten voordele van het Covid-19 Response Solidarity Fund van de Wereldgezondheidsorganisatie. Op de line-up staan wereldsterren als Paul McCartney, Elton John, Eddie Vedder, Taylor Swift, Céline Dion en Chris Martin, en ook de Belgische Angèle mag meedoen. Verrassender: ook vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) krijgt een plaatsje op 'One World: Together At Home'. Niet dat hij zal zingen - De Croo gaat in een videoboodschap de Belgische steun voor CEPI, een internationale alliantie die de uitbouw van vaccins wil versnellen, toelichten. "We zijn een klein land, maar we spelen internationaal een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Daar mogen we best fier op zijn", zegt hij.

