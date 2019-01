Lading goederentrein rijt passagierstrein open: 6 doden 03 januari 2019

In Denemarken zijn gisteren zeker zes doden gevallen door een treinongeval. Dat gebeurde op de brug die de eilanden Seeland en Funen met mekaar verbindt. Een passagierstrein zou daar geraakt zijn door lading die van een goederentrein viel. Het ging kennelijk om kratten bier, die meerdere wagons van de hogesnelheidstrein hebben opengescheurd. Waarschijnlijk is dat te wijten aan het stormweer, waarvoor de brug al afgesloten was voor autoverkeer. Treinen mochten er nog wel passeren. Het gaat om het zwaarste spoorongeval in Denemarken sinds 1988. Iedere dag reizen ongeveer 21.000 passagiers met de trein over de 18 kilometer lange Grote Beltbrug. De getroffen passagierstrein had ruim 130 reizigers en enkele bemanningsleden aan boord.

