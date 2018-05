Lading glas verloren 26 mei 2018

In de tunnel op de Vliegtuiglaan (N424) heeft een voertuig gisteren zijn lading glas verloren. De rechterrijstrook richting Zelzate was een tijdlang versperd. De brandweer kwam de rijbaan opkuisen. Er was weinig hinder. Rond 17 uur was de rijstrook weer open. (DJG)