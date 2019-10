Exclusief voor abonnees Ladies VC Limburg As-Tongeren openen met een uitzege MICHELBEKE-AS-TONGEREN 1-3 14 oktober 2019

Liga A vrouwen

Na de opdoffer en de uitschakeling in de Beker van België stond de nieuwe fusieclub Ladies Volley Limburg As-Tongeren zaterdag in Michelbeke voor de opener van de nieuwe competitie. De Limburgse vrouwen misten hun start niet. Opvallend dat er na een 0-2-voorsprong in de sets, er weer een mindere periode volgde waardoor Michelbeke voor onrust kon zorgen. Maar het liep goed af.

