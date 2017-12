Lacht u nog? 34 Romelu Lukaku 00u00 0

Hoongelach weerklinkt nog altijd. Zelf wil hij graag geliefd worden, maar Romelu Lukaku (24) blijft verdelen. Ook in 2018 wellicht. Ondanks het feit dat hij de beste schutter aller tijden is bij de Rode Duivels, ondanks de spraakmakende transfer van 85 miljoen euro naar Manchester United: deze zomer zullen twijfels hem achtervolgen. De druk is immens, maar de (voor)oordelen is hij ondertussen gewoon. Sinds zijn kindertijd, waarin ze het thuis niet breed hadden en er met hen werd gelachen, is Romelu Lukaku een man met een missie. Critici de mond snoeren en één van de beste spelers ter wereld worden. "Vandaag lachen ze met je, maar morgen zal dat niet meer het geval zijn", zei hij rond zijn veertiende. Die morgen hoopt hij sneller te kunnen bereiken dan vandaag. Lacht u nog? (KTH)

