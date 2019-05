Exclusief voor abonnees Lachen met Von Trapp-kostuum 28 mei 2019

'The hills are alive with the sound of music.' Een plaat die perfect samengaat met het maatpak dat Bart De Wever gisteren droeg. Althans, volgens Twitter, waar men zich luidop afvroeg of de N-VA-voorzitter inspiratie gehaald had bij de familie Von Trapp uit de bekende musical. De spot met het kostuum - een creatie van zijn vaste ontwerper Guy-David Lambrechts - kwam ook De Wever zelf ter ore. "Ik mocht het van mijn partij vooral niet dragen. 'Je ziet er dan uit als kapitein Von Trapp, wat al snel 'Von Trapp het af' zou worden', kreeg ik te horen. Nu we vijf jaar geen verkiezingen hebben, draag ik het toch. Persoonlijk vind ik het een prachtig kostuum."