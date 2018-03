Lachen! De gletsjer stort in 12 maart 2018

Toegegeven: een instortende gletsjer, dat zie je niet alle dagen. En dus reppen duizenden toeristen zich nu naar de Argentijnse Perito Moreno, en dan kan een selfie uiteraard niet ontbreken. De ijsboog is afgelopen zaterdag beginnen in te storten, doordat er water insijpelde. Het fenomeen doet zich sinds 2014 elke twee à vier jaar voor, als het ijs voldoende gesmolten is. Opmerkelijk: daarna groeit de gletsjer in Patagonië - die overigens erkend is als Unesco-werelderfgoed - weer aan, zodat hij z'n omvang behoudt. Bij andere gletsjers die met afbrokkelende stukken te maken hebben, is er sprake van een inkrimping van de ijsmassa.

