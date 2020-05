Exclusief voor abonnees Lachaert vindt nieuwe partijnaam Open Vld goed idee 16 mei 2020

Gaan de Vlaamse liberalen straks nog door het leven als Open Vld? Kandidaat-voorzitter Egbert Lachaert vindt een naamsverandering een goed idee, zegt hij in een interview met 'Humo' dat dinsdag verschijnt. "We kunnen wel wat meer rock-'n-roll gebruiken." "Maar voor je een nieuwe naam op de gevel schildert, moet je eerst het gebouw zelf renoveren. Ik wil onze partijstructuur moderner maken, met meer inspraak van onderuit, en enkele congressen organiseren om onze standpunten weer scherp te stellen." Zijn tegenkandidaat Bart Tommelein vindt een nieuwe naam geen must. "Ik wil eerst een studie bestellen om te zien waarom mensen onze partij niet lusten."

