Lachaert had eerste liberaal onderonsje met Bouchez

Nu Egbert Lachaert de sleutel van het Open Vld-hoofdkwartier heeft overgenomen van Gwendolyn Rutten, was het volgens Georges-Louis Bouchez het uitgelezen moment om de blauwe banden aan te halen. De MR-voorzitter kwam gisteren kennismaken met zijn nieuwe liberale collega. "Dit onderhoud heeft toegelaten te bevestigen dat de MR en de Open Vld samen vooruit willen gaan, als liberale familie, in het belang van het land", verklaarde Bouchez. Terwijl de voorzitters van PS en sp.a achter de schermen gesprekken voeren voor de vorming van een nieuwe regering, is het afwachten hoe de nieuwe liberale tandem zich zal opstellen in die gesprekken. Bouchez zei na zijn gesprek met Lachaert dat zij de ambitie hebben om het "land te voorzien van een federale regering die de steun heeft van een ruime parlementaire meerderheid".

