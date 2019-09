Exclusief voor abonnees Lach van z'n mama, haarkleur van z'n papa 26 september 2019

Archie, het bijna vijf maanden oude zoontje van de Britse prins Harry en Meghan Markle, is op z'n eerste officiële bezoek met alle aandacht gaan lopen. Het gezinnetje ging in Kaapstad, Zuid-Afrika, op de koffie bij aartsbisschop Desmond Tutu. Volgens kenners heeft Archie de lach van z'n mama, terwijl zijn eerste (rosse) haartjes verraden wie de papa is. En zijn salopette? Die komt gewoon van H&M - prijskaartje: 12,99 euro. (BCL)

