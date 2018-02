Labrador zamelt geld in voor goede doelen 13 februari 2018

Sinds z'n baasje een zonnebril op z'n neus zette op een zomerfestival, is labrador Tudor een bekende viervoeter. Eén die geld inzamelt voor het goede doel, bovendien. Want Nicolas Compernolle uit Brugge besloot 1 euro te vragen aan al wie een selfie wilde nemen met z'n fotogenieke hond. De opbrengst schonk hij aan een centrum voor blindengeleidehonden. In no time groeide het beest uit tot uithangbord van diverse campagnes. Deze week maakt Tudor z'n debuut in een reclamespot voor hondenvoeding van een Kortrijks bedrijf. De eigenaars schenken 10% van de opbrengst aan de opvang van straathonden in Sri Lanka. Verder is Tudor het gezicht van een 'dopjesactie', heeft hij een sponsordeal met optiekketen Pearle op zak en organiseert zijn baasje op 11 maart een grote hondenstrandloop in Knokke. (MMB)

