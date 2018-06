Labrador met zak vol stenen in IJzer gedumpt 30 juni 2018

In Diksmuide is gisteren een extreem geval van dierenmishandeling vastgesteld. Wandelaars troffen er 's middags een verdronken labrador aan op de oever van de IJzer. De viervoeter lag met zijn kop op het droge en de ledematen in het water. Aan de achterpoten was een zak vastgemaakt met stenen in. De politie kon via de chip van het dier de eigenaar traceren. Het gaat om een man uit Diksmuide. Uit onderzoek bleek dat de hond werd gedumpt door een kennis. Beide mannen werden opgepakt voor verhoor. De twee zijn niet aangehouden en worden verdacht van dierenverwaarlozing en -mishandeling. Het is aan het parket om te beslissen of het overgaat tot vervolging. Waarom het duo de hond afmaakte, is niet duidelijk. (JHM)

