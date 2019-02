Labour-leider Corbyn steunt tweede brexit-referendum 26 februari 2019

00u00 0

Jeremy Corbyn, de leider van de grootste Britse oppositiepartij Labour, zou een tweede referendum over de brexit dan toch steunen. Dat heeft hij gisteravond gezegd tijdens een vergadering met zijn fractie. Tenminste, als het parlement niet instemt met zijn alternatief brexit-plan, dat bepaalt dat de Britten ook na hun vertrek deel blijven uitmaken van de douane-unie. Ook op vlak van veiligheid zouden de Europese Unie en Groot-Brittannië nog blijven samenwerken. "We willen alleszins beletten dat het land een schadelijke Tory-brexit opgedrongen krijgt", aldus nog Corbyn. Het is wel nog niet duidelijk tussen welke opties hij de bevolking bij zo'n nieuw referendum wil laten kiezen. Tussen het plan van premier Theresa May en het zijne, wellicht, maar komt daar nog een derde optie 'remain' bij? Niemand die het gisteravond kon zeggen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN