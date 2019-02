Labour-leden die nieuw brexit-referendum willen, scheuren zich af 19 februari 2019

In het Verenigd Koninkrijk zijn er zeven parlementsleden opgestapt uit de Labour-partij. Ze gaan nu zetelen onder de vlag van 'Onafhankelijke Groep'. Het gaat om gematigde leden van de oppositiepartij, die voorzitter Jeremy Corbyn in de eerste plaats verwijten dat hij een te linkse koers vaart. Ze klagen ook over diens bijzonder kritische houding jegens Israël, die volgens hen "een cultuur van antisemitisme" binnen de partij voedt. Ook de brexit is een twistpunt: daarin vragen de zeven om een nieuw referendum, een eis die Corbyn niet uitdrukkelijk stelt. De dissidentie binnen Labour kan volgens ingewijden nog groeien. Intussen hopen de vertrokken parlementairen ook brexit-tegenstanders uit premier Theresa Mays conservatieve regeringspartij aan hun zijde te krijgen. Als dat gebeurt, dan zou de scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU tot een complete hertekening van het Britse partijlandschap kunnen leiden.

