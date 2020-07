Exclusief voor abonnees Laatstejaars verpleegkunde krijgen 1.000 euro voor stage 03 juli 2020

De stages van de laatstejaarsstudenten in de bachelor verpleegkunde worden eenmalig vergoed. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) gezegd. De studenten krijgen 1.000 euro voor hun onkosten. De vorige Vlaamse regering had een vergoeding in het vooruitzicht gesteld om de verlengde studieduur te compenseren. De 1.000 euro wordt eenmalig uitgekeerd aan de generatie die nu afstudeert. Het gaat om de eerste lichting die vier jaar heeft gedaan over de opleiding. In het laatste jaar moesten ze daarvoor 800 uur stage uitvoeren. De studenten moeten vaak zelf instaan voor vervoersonkosten of zelfs werk- en beschermingskledij.