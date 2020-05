Exclusief voor abonnees Laatstejaars Topsportschool hervatten op 19 mei VOLLEYBAL 07 mei 2020

00u00 0

Ook geen volleybalwedstrijden voor 31 juli. Volley Vlaanderen kijkt sowieso al naar het nieuwe seizoen, met een gewenste opstart van groepstrainingen in augustus. "We moet afwachten wat de Veiligheidsraad beslist op 18 mei om te zien wat de volgende versoepeling zal zijn", merkt Geert De Dobbeleer (algemeen directeur Volley Vlaanderen) op. "Ook door het verbod van samenscholing zijn groepstrainingen nog niet toegelaten. We hadden graag gezien dat trainingen in het beachvolley wél al kunnen - dat is buiten en met twee tegen twee. We rekenen er ook op dat de overheid lokale besturen het fiat zal geven om in juli de sportzalen weer te openen." Toch zal er vanaf dinsdag 19 mei meer activiteit zijn in het Eurovolleycenter in Vilvoorde. "Dan starten de effectieve trainingen voor de laatstejaars in de Topsportschool. Dat is toegelaten, de overheid maakt onderscheid tussen topsport en niet-topsport. Geïdentificeerd talent kan dan aan de slag, mét balcontact." (BrV)

