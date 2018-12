Laatste woorden Saudische journalist Khashoggi: "Ik kan niet ademen" 11 december 2018

Er is nieuwe informatie uitgelekt over de dood van de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Die zou op 2 oktober vermoord zijn in het Saudische consulaat in Istanbul. Uit geluidsopnames, waarvan CNN een transcriptie kon inkijken, blijkt dat er een worsteling was op het consulaat, waarna Khashoggi meerdere keren herhaalde: "Ik kan niet ademen." Het waren zijn laatste woorden. Daarna is nog meer geschreeuw en lawaai te horen. Tot slot is te horen hoe het lichaam van de man in stukken werd gezaagd. Uit de transcriptie zou blijken dat de moord vooraf gepland was en dat er diverse telefoons werden gepleegd tijdens de operatie. Volgens de Turkse inlichtingendienst, die de geluidsopnames in handen heeft, werd er gebeld naar 'hoge Saudische kringen'. Riyad ontkent echter nog steeds de betrokkenheid van kroonprins Mohammed bin Salman bij de moord.

