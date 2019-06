Exclusief voor abonnees Laatste week voor Yellow Tigers tegen wereldtop 18 juni 2019

00u00 0

De nationale volleybaldames zetten hun laatste week in bij de Volley Nations League. De Yellow Tigers hebben tot nu toe een uitmuntende campagne achter de rug. Britt Herbots (vijfde in de lijst van 'best scorers') en Kaja Grobelna (negende in deze rangschikking) staan te schitteren tussen alle wereldtoppers. Celine Van Gestel pronkt terecht als zesde bij de beste verdedigers. Ilka Van de Vyver prijkt op de vijfde plaats als spelverdeelster en Marlies Janssens staat op de eerste positie, wat de service betreft. In deze slotweek moet België het opnemen tegen Italië en Turkije, beide met tien op twaalf overwinningen. De Braziliaanse selectie kon al negen keer zegevieren. De Belgische vrouwen staan dus oog in oog met de drie beste ploegen van dit moment. Mooier (maar tegelijk ook moeilijker) kan je deze prestigieuze competitie niet afsluiten. In Ankara starten de dames vandaag tegen de hartstochtelijk aangemoedigde Turken. (WVM)

