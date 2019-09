Exclusief voor abonnees Laatste week 'Hert Vree Loate' 09 september 2019

Voor de laatste week 'Gert Late Night' in Oostende werden An Swartenbroekx (50), Piet Huysentruyt (56) en Christoff (43) uitgenodigd op de Evanna. Christoff zal Gert Verhulst (51) de komende tijd wel vaker zien, want de schlagerkoning neemt binnenkort deel aan 'Dancing With The Stars'.