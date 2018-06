Laatste wapenfeit van de bucketlist-broers: een hiphopsingle 07 juni 2018

Tweelingbroers Maarten en Thomas (38) zijn aan het laatste item op hun verlanglijstje gekomen, en nemen morgen dan ook afscheid van hun rubriek 'De bucketlist' in 'Iedereen beroemd'. Met hun kleine en grote dromen lieten ze de voorbije weken niemand onberoerd. Als allerlaatste werken ze een gedeelde jongensdroom af: een hiphopsingle maken. Omdat ze fan zijn van het genre, omdat een dag in de studio puur plezier is, maar ook omdat het spraakvermogen van parkinsonpatiënt Maarten er beetje bij beetje op achteruitgaat. Met hun bucketlist wilde de identieke tweeling uit Lier nog zoveel mogelijk samen van het leven genieten. De lijst stond vol dingen die ze voor de eerste keer wilden doen of die ze graag nog eens beleefden voor Maartens lichaam verder aftakelt. Met hun single 'Vier uur bier uur' brengt de tweeling onder de naam 'Renders Bros.' dezelfde boodschap als bij de bucketlist: geniet van het leven met vrienden en familie zo lang het kan. In de studio werden ze bijgestaan door niemand minder dan DJ 4T4 van 't Hof van Commerce, Bobby Ewing van Discobar Galaxie en Stijn, the Performing Artist. (KDL)

